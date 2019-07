Maltempo: Bottacin (Veneto) nel bellunese, 'massimo supporto in caso di necessità' (2)

(AdnKronos) - "Siamo in una fase estremamente delicata – dice Bottacin - in quanto le opere idrauliche costruite negli scorsi anni hanno fatto un egregio lavoro, ma ora si tratta di costruirne di nuove e anche di ripristinare la funzionalità di quelle esistenti per limitare gli effetti di nuovi eventi calamitosi ormai all'ordine del giorno quotidiano".

"In tal senso - conclude l'assessore - stiamo facendo spingendo al massimo per riportare i territori in sicurezza. Siamo però di fronte a un territorio inevitabilmente modificato e in questa fase più a rischio, fino al ripristino delle opere, chiediamo anche ai cittadini comportamenti prudenti".