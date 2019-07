Vicenza: case del centro storico affittate in nero per 240 mila euro

Vicenza, 8 lug. (AdnKronos) - I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno concluso un controllo fiscale per i periodi d’imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, nei confronti di una proprietaria di case che risultava aver affittato immobili di proprietà omettendo di dichiarare i proventi derivanti dai relativi canoni riscossi. In particolare, nel corso di una verifica fiscale precedentemente intrapresa nei confronti di una ditta individuale locale, le Fiamme Gialle della Compagnia di Vicenza hanno rilevato che la titolare della stessa risultava possedere 2 unità immobiliari site nel centro storico del Capoluogo Berico, rispettivamente in Contrà San Faustino e Contrà Jacopo Cabianca, date in locazione a soggetti di nazionalità statunitense.

Dalla preliminare attività di controllo è emerso che la possidente ha affittato gli immobili in parola formalizzando contratti di affitto regolarmente registrati anche per assecondare le esigenze documentali degli affittuari. Tuttavia, i proventi non confluivano nelle dichiarazioni reddituali annualmente presentate dalla stessa. A seguito degli approfondimenti svolti sugli estratti del conto corrente in uso al predetto imprenditore e sulla ulteriore documentazione acquisita, nonché attraverso opportuni riscontri effettuati mediante le banche dati in uso al Corpo, è stato possibile ricostruire gli affitti complessivamente conseguiti dal soggetto controllato nel periodo dal 2013 al 2017, ammontanti ad oltre 239.700 euro.

Tali importi hanno formato oggetto di un verbale di constatazione, trasmesso ai locali uffici dell’Agenzia delle Entrate per il successivo recupero a tassazione della base imponibile occultata.