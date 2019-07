Musica: Zubin Mehta torna al Teatro Massimo di Palermo

Palermo, 8 lug. (AdnKronos) - Zubin Mehta ritorna al Teatro Massimo di Palermo per la 'Messa da Requiem' di Giuseppe Verdi. La data per l'atteso ritorno è giovedì 12 dicembre quando il grande maestro recupererà il concerto di marzo dell'anno scorso cancellato a causa della malattia che lo aveva colpito e costretto a cancellare per mesi tutti gli impegni. La grandiosa composizione verdiana era già stata la scelta di Mehta nel 2018 ed è con questo stesso titolo che vuole tornare a Palermo per un evento eccezionale, fuori abbonamento e straordinario.

L’ultimo appuntamento di Mehta con orchestra e coro del Teatro Massimo era stato nel 2017, nell’eccezionale cornice del teatro antico di Taormina, dove il maestro indiano aveva diretto la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven. "E' con gioia che mi preparo a tornare nel bellissimo Teatro Massimo per dirigerne di nuovo i meravigliosi orchestra e coro, dopo la magnifica esperienza a Taormina due anni fa" ha detto.