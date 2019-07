Migranti: Salvini, 'in corso attacco contro governo italiano e ministro'

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - "E' chiaro ed evidente che è in corso un attacco contro il governo italiano, in particolare contro un ministro che ha dimostrato di avere le palle e di avere il consenso del popolo italiano". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. "In Europa sono terrorizzati - aggiunge - e le proveranno tutte pur di fermarci e di danneggiarci".