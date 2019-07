Trieste: Serracchiani, 'ministro ungherese faccia sovranista a casa sua'

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - "L'intrusione del ministro degli Esteri ungherese negli affari interni dell'Italia è un fatto inaccettabile e imbarazzante per lo stesso governo italiano. Faccia il sovranista a casa sua, senza venire a dare lezioni al nostro Paese". Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, commentando l'intervento del ministro degli Affari esteri ungherese, Péter Szijjártó, che oggi a Trieste ha indicato il suo Paese come modello per la "difesa dei confini".

"È difficile capire -aggiunge l'esponente Dem- come Salvini subisca toni così arroganti da parte di uno Stato estero, per quanto vicino politicamente. L'opportunità reciproca di commerciare e crescere avviata dall'Autorita portuale di Trieste ancora con il governo di centrosinistra è nella linea dello sviluppo dei traffici, ma non deve essere strumentalizzata".