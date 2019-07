Padova: Gdf, frode Iva da 6 mln di euro, arrestato imprenditore

Padova, 5 lug. (AdnKronos) - Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova hanno dato esecuzione nella provincia di Teramo a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e a un decreto di sequestro preventivo per equivalente fino a concorrenza di 5,8 milioni di euro, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari di Padova.

L'attività è frutto di una complessa indagine, denominata “Meduse al sole”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, che ha consentito di individuare, anche mediante intercettazioni telefoniche e ambientali, un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di frodi fiscali “carosello” nel settore del commercio dei carburanti per autotrazione, attuate mediante la creazione di società “filtro” e “cartiere” incaricate, queste ultime, di emettere false dichiarazioni d'intento nei confronti di depositi commerciali con qualifica di “destinatario registrato” nonché fatture per operazioni inesistenti nei confronti di “società filtro”.

Il sistema di frode, oggetto anche degli approfondimenti giornalistici compiuti di recente dal programma televisivo Report, ha consentito a 8 società “cartiere” con sedi a Roma, Capua (Ce), Sabaudia (Lt) e Chieti facenti capo all'organizzazione criminale, appositamente costituite e cessate dopo pochi mesi di attività, di omettere il versamento di quasi 6 milioni di Euro di Iva dovuta, in relazione al commercio di oltre 30 milioni di litri di carburanti, acquistati in soli dieci mesi da depositi comunitari, ubicati in Slovenia e in Croazia. Una volta immesso in consumo nel territorio nazionale, il carburante veniva destinato alla rete di distributori delle cosiddette “pompe bianche”.