Nucleare: Conte, 'su missili dialogo con Russia essenziale'

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - "Questioni come il trattato sui missili di media gittata pongono con forza l'esigenza di una cornice di sicurezza europea condivisa da tutti i suoi principali attori. L'Italia è assolutamente pronta a dare il suo contributo per raggiungere questo obiettivo, come ho ribadito con forza a Putin, un obiettivo in cui dialogo con la Russia è elemento essenziale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa con il presidente russo, Vladimir Putin.