Ucraina: Conte, Russia centrale per superare vertenza**

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - "Quando l'amico Putin dice che non dipende tutto dalla Russia è modesto, per superare la vertenza può recitare un grande ruolo", in un "clima di reciproca fiducia per compiere dei passi avanti. L'Italia non è direttamente coinvolta nel gruppo Normandia, ma mi sono reso subito disponibile affinché l'Italia possa, per la sua naturale inclinazione al dialogo, svolgere un ruolo proficuo nella vertenza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa con il presidente russo, Vladimir Putin.