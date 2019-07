Stromboli: abitante, 'Siamo abituati alle esplosioni ma la paura è stata tanta'

Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Siamo abituati alle esplosioni sull'isola di Stromboli, ma in realtà non siamo mai abbastanza preparati. Non si sa mai quello che può succedere. E' sempre una sorpresa. E quella di ieri è stata una grossa sorpresa. Abbiamo avuto paura, è normale. Pero, dura pochissimo. Poi passa". Paolo De Rosa è un tecnico informatico e da oltre 40 anni vive a Stromboli, proveniente dalla Campania. Ieri si trovava sull'isola quando c'è stata la violenta esplosione. Da anni fa il volontario della Croce rossa ed è addestrato ai momenti di pericoli.

"E' chiaro che sempre un momento di paura - ribadisce all'Adnkronos - è un attimo perché non sai quello che sta succedendo". Paolo De Rosa si trovava a Stromboli anche nel 2003 quando ci fu l'altra esplosione. "Chi viene qui in vacanza sa che questa isola è vulcanica - dice - e lo mette in conto. Sappiamo che il vulcano è attivo come l'Etna". "Solo che non si è mai preparati - dice ancora De Rosa - e ieri molti turisti sono scappati dopo l'esplosione. C'è chi è pure buttata in mare, cosa sbagliatissima perché in casi come questo all'esplosione può seguire uno tsunami". Paolo De Rosa tiene anche a precisare che "la parte più fragile dell'isola si trova sotto acqua, l'impalcatura si trova proprio sotto".