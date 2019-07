Autonomia: Salvini, 'ok modifiche Camere ma testo arrivi in Cdm'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - Sulle autonomie "il mio testo è pronto da mesi". Un testo che non potrà essere sottoposto alle modifiche del Parlamento? "No, no, no. Il Cdm dovrà approvare un'intesa che dovrà essere sottoposta alle Regioni, perché son le Regioni ad esser protagoniste e devono dire sì o no. Poi il Parlamento potrà discutere, ci son le commissioni che possono approfondire, suggerire, modificare... Per carità di Dio. Ma se dal Cdm non esce un testo, di cosa stiamo parlando? L'importante è che esca un testo". Lo dice Matteo Salvini arrivando a Palazzo Chigi per il vertice sulle autonomie.