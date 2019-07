Incidenti: Venezia, A4 interamente percorribile, code in smaltimento

Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - Si sono concluse intorno alle 18 le operazioni di messa in sicurezza dell’autocisterna in sosta nella piazzola al chilometro 371,800 in direzione Milano, poco dopo l’area di servizio di Arino ovest sulla A4. Il mezzo, che trasportava liquidi alimentari, dunque non pericolosi, è stato interessato da un incendio che ha coinvolto la motrice e il serbatoio: il conducente, riuscito a fermare il mezzo in piazzola, ha subito dato l’allarme.

Inizialmente Polstrada e Vigili del Fuoco hanno richiesto a Concessioni Autostradali Venete la chiusura precauzionale dell’autostrada in entrambe le direzioni, per evitare pericoli ai veicoli in transito e facilitare le operazioni di spegnimento. Riaperta quasi subito la carreggiata est in direzione Trieste, dopo circa 45 minuti si è ripreso a transitare anche in direzione Milano, anche se solo in corsia di sorpasso. Poco fa la riapertura dell’intera carreggiata: per questo motivo in direzione Milano, dove si è verificato l’incidente, le code hanno raggiunto gli 8 chilometri e attualmente risultano in lento ma graduale smaltimento. Il mezzo incidentato verrà rimosso nottetempo per non interferire nuovamente sul traffico.