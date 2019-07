Incidenti: Venezia, A4 riaperta carreggiata in direzione Milano

Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - E’ stata riaperta alle 16.50, ma con transito solo in corsia di sorpasso, anche la carreggiata ovest (direzione Milano) della A4, chiusa poco dopo le 16 per un’autocisterna in fiamme in piazzola di sosta, al chilometro 371,800 ovest, poco dopo Arino. Intorno alle 16.40 era stata riaperta interamente la carreggiata est (direzione Trieste). La chiusura dell’autostrada è stata inizialmente disposta da Polstrada e Vigili del Fuoco per consentire l’intervento sul posto dei soccorritori ed evitare pericoli per i mezzi in transito. Il mezzo pesante non trasportava materiali pericolosi ed era in sosta, non sono pertanto coinvolte persone o altri veicoli.

Attualmente in carreggiata ovest si transita solo in corsia di sorpasso, per consentire ai soccorsi di ultimare l’intervento: si sono perciò formate code in direzione Milano che hanno raggiunto poco fa i 6 chilometri. Rallentamenti anche in carreggiata est, ma con traffico scorrevole.