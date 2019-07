Electrolux: investe 130 mln euro nella fabbrica di Susegana

Treviso, 3 lug. (AdnKronos) - Il Gruppo Electrolux ha annunciato oggi che investirà circa 130 milioni di euro in automazione, digitalizzazione e innovazione nel suo sito produttivo di Susegana in provincia di Treviso.

L’investimento rientra nel programma di investimenti in ambito produttivo precedentemente comunicato (annunciato durante il Capital Markets Day nel 2017), per un totale di 8 miliardi di corone svedesi su 4-5 anni a partire dal 2018. Focalizzato su automazione, digitalizzazione e migliori capacità d’innovazione attraverso nuove piattaforme di prodotto modularizzate, ci si aspetta che il programma generi un’efficienza annuale sui costi di circa 3 miliardi di coronje svedesi con pieno effetto a partire dal 2024.

La decisione di investire nel sito di Susegana segue un accordo con i sindacati relativamente allo sviluppo industriale continuo delle attività di Electrolux in Italia. L’investimento, il cui completamento è previsto nel 2022, comprende due nuove linee di assemblaggio e risorse per lo sviluppo del prodotto e del processo. Questo supporterà la competitività dei prodotti da incasso Electrolux nel settore della refrigerazione e permetterà all’azienda di raggiungere i migliori livelli di performance nell’ambito dell’imminente regolamentazione europea sull’etichetta energetica. L’aggiornamento porterà inoltre miglioramenti ergonomici alle postazioni di lavoro in tutto il sito.