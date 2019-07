Conti pubblici: Tria, 'Italia premiata 2 volte, da Commissione e dai mercati'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "Oggi l’Italia è stata premiata due volte". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria dopo che è stata evitata la procedura di inflazione. "Decisamente - sottolinea Tria- una bella giornata per l’Italia. L’impegno del Governo a rilanciare crescita e occupazione nel segno della coesione sociale e della stabilità finanziaria, in linea cioè con le regole Ue del Patto di Stabilità e Crescita, è stato premiato due volte: dall’accordo con la Commissione europea e, ancora più importante, dalla reazione estremamente positiva dei mercati. La Borsa è salita dell’1,6%, il rendimento dei titoli decennali del Tesoro è sceso ai minimi dal dicembre 2017, lo spread in netta discesa".