Ue: Di Maio, 'non chineremo testa con Lagarde a Bce'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "Se qualcuno pensa di farci chinare la testa nominando la Lagarde alla Bce, prende un abbaglio. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Abbiamo rispetto di tutti. Chi investe in Italia deve sapere che è il benvenuto, che supportiamo il business, ma nel massimo rispetto degli interessi nazionali". Lo scrive il vicepremier e ministro Luigi Di Maio in un passaggio di un lungo post su Facebook a cui affida una riflessione sulle nomine ai vertici dell'Ue e sulla mancata procedura sui nostri conti pubblici.