Vicenza: sindaco Rucco, 'la mia priorità è la tutela della salute dei cittadini' (5)

(AdnKronos) - “Fin qui numeri e azioni – conclude il sindaco Rucco - che riflettono la professionalità e la dedizione che ho registrato ieri nel personale e negli amministratori impegnati nell'evento. Numeri e azioni che ho voluto rendere noti per dare ai cittadini l'opportunità di meglio valutare le critiche mosse dai consiglieri di centro sinistra le cui argomentazioni sono davvero poca cosa se fra queste vi è pure il tempo che sarebbe stato “perso” - per la verità meno di un minuto – dalla redazione social nel cambio dell'immagine del profilo facebook, con il ripristino dello stemma comunale ritenuto più adeguato alla situazione".

"La gestione delle emergenze di protezione civile è un tema delicatissimo su cui non accetto strumentalizzazioni. Ieri la macchina comunale si è dimostrata pronta e reattiva. Se c'è qualcosa da affinare, ciò sta nel coordinamento tra le diverse istituzioni coinvolte e nel tempestivo trasferimento delle informazioni di cui i sindaci necessitano per concertare le migliori decisioni per i propri territori. E di questo, insieme ai colleghi sindaci, intendo al più presto parlare con Prefetto, Arpav e Regione”, ha concluso.