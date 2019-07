Vicenza: Arpav, situazione tornata nella normalità

Vicenza, 2 lug. (AdnKronos) - I risultati delle analisi dell'Arpav nell'aria nella zona dell'incendio di Brendola , dimostrano il rientro in una situazione di normalità qualitativa. In particolare il benzene è risultato non rilevabile (inferiore a 1 ppb, parti per miliardo) in tutti e tre i campioni effettuati.

Sono stati inoltre prelevati campioni di acqua nel punto di confluenza del rio Signoletto, alimentato dalle acque di spegnimento dell’incendio, con il Fiumicello Brendola, punto individuato con la collaborazione del Comune e dell’ente gestore Acque del Chiampo, per verificare in particolare la presenza di solventi, metalli, carico organico totale (COD). Non sono interessate le acque potabili. Mentre le analisi per la ricerca di IPA e diossine, tuttora in corso, dovrebbero essere disponibili entro la giornata di domani.