Smog: in Veneto il 'Protocollo Aria' è realtà (2)

(AdnKronos) - In più, in vista del prossimo 1 ottobre, gli assessori firmatari si sono impegnati a far approvare, ciascuno alla propria giunta, una ordinanza unica che preveda le stesse limitazioni e le stesse deroghe al traffico in tutti i capoluoghi veneti. Infine, grazie al coordinamento della Regione, si punta ad allargare l’applicazione del “Protocollo Aria” anche ai Comuni al di sotto dei 30 mila abitanti. Il protocollo avrà durata di 4 anni.

A margine della firma del “Protocollo Aria” è stato anticipato che, nei prossimi giorni, saranno presentati progetti e strategie per arrivare a realizzare un’olimpiade invernale green. Si tratta di una serie di iniziative e buone pratiche che permetteranno di organizzare una manifestazione davvero sostenibile e che interesseranno anche la nostra città, sede della cerimonia di chiusura dell’olimpiade invernale del 2026.