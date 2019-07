Mafia: Assoimpresa, 'accanto a repressione serve creare condizioni sviluppo'

Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Gli arresti operati dalla polizia a Palermo dimostrano ancora una volta la presenza dello Stato e delle forze dell'ordine in un territorio difficile. Siamo grati agli uomini guidati dal questore Renato Cortese per il loro lavoro instancabile e prezioso nella lotta alla criminalità organizzata". Lo dice il presidente nazionale di Assoimpresa, Mario Attinasi, riguardo al blitz antimafia della squadra mobile di Palermo che ha portato a diversi arresti nel quartiere di Brancaccio. "Accanto alla repressione, però, lo Stato deve essere in grado di offrire una alternativa ai giovani di Brancaccio - sottolinea Attinasi - creando le condizioni per lo sviluppo di una economia sana".