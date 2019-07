Tpl: Toninelli, 'in Cdm no taglio al fondo, ora mi aspetto scuse'

Roma, 2 lug. (AdnKronos) - "Come promesso già da diversi mesi, il Cdm di ieri ha sancito che non ci sarà alcun taglio al fondo per il #Tpl (Trasporto pubblico locale). Bene così nella direzione di una mobilità più pulita, condivisa e sostenibile. Ora mi aspetto le scuse da chi diceva che non fosse vero". Così in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.