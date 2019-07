Migranti: Patronaggio, 'Sea watch non era obbligata a entrare in porto violando alt Gdf'

Il sogno di una società milanese: in 50 scaleremo il Monte Bianco

Courmayeur, 1 lug. (askanews) - Parlando di team building è facile trovare aziende e tutor che spiegano ad altri come fare le cose. Questa volta, però, 50 tra dipendenti e dirigenti di una di queste società di consulenza, hanno scelto di mettersi in gioco in prima persona e di puntare letteralmente in alto, scalando il Monte bianco entro il 2020. La Methodos è una società milanese specializzata ...