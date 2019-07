Roma, 1 lug. (AdnKronos) - In concomitanza con la celebrazione dei primi 10 anni di presenza in Italia del gruppo assicurativo AmTrust, nasce AmTrust Assicurazioni Spa, la nuova compagnia italiana del gruppo AmTrust International. Lo rende noto il gruppo in un comunicato. AmTrust Assicurazioni ha un focus specifico nel settore della Medical Malpractice (MedMal), valorizzando così la solida expertise maturata da AmTrust in quest’ambito nei suoi 10 anni di attività sul mercato italiano.

Attiva in Italia dal 2009, AmTrust è infatti leader del settore con oltre il 60% delle coperture di Responsabilità Sanitaria stipulate con enti ospedalieri e con più di 100.000 medici assicurati. Un settore che sta vivendo forti cambiamenti dall’entrata in vigore della nuova normativa in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale.

"La nascita di AmTrust Assicurazioni rappresenta, per noi e per tutto il Gruppo internazionale, un passo importante per consolidare la nostra presenza in Italia - ha commentato Emmanuele Netzer, Amministratore Delegato di AmTrust Assicurazioni - Come anticipato dall’acquisizione di BAP Danni avvenuta a novembre 2018, la strategia del Gruppo guarda infatti ad una crescita e ad un ampliamento costante sul mercato italiano: attraverso la creazione della nuova compagnia intendiamo essere ancora più vicini ai nostri assicurati, continuando ad offrire loro prodotti studiati appositamente per le loro esigenze".

Più in particolare, il range di prodotti di AmTrust Assicurazioni è progettato per rispondere alle necessità specifiche di Responsabilità Sanitaria di Grandi Ospedali, Cliniche e Laboratori, Medici e altri Professionisti Sanitari; offrendo inoltre soluzioni per Infortuni e Malattia, Tutela Legale e Altri Rischi Speciali.

In Italia dal 2009 è l’assicuratore di riferimento in Italia per la MedMal e le coperture di Responsabilità Sanitaria, opera attraverso le società AmTrust Assicurazioni, AmTrust Europe Limited, AmTrust International Underwriters. In Italia opera attraverso numerosi canali distributivi sviluppando collaborazioni e accordi distributivi sull’intero territorio nazionale, avvalendosi di oltre 300 broker ed intermediari per rispondere alle esigenze assicurative di tutto il mercato.