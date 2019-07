Migranti: domani alla Camera evento su corridoi umanitari con Fico

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - Domani dalle ore 10, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si terrà l’evento 'Corridoi umanitari per un’Europa solidale'. Aprirà i lavori il Presidente della Camera, Roberto Fico. Interverranno Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, Emanuela Del Re, viceministra agli Affari Esteri, Olivero Forti per Caritas Italiana, Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, e Luca Maria Negro, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.

Saranno ascoltate le testimonianze di alcune persone arrivate in Italia grazie ai corridoi umanitari e di alcune famiglie italiane che hanno offerto accoglienza. Martin Doucet, consigliere e capo sezione Immigrazione dell’ambasciata del Canada in Italia, illustrerà il modello della private sponsorship per i rifugiati in vigore in Canada mentre Petra Hueck dell’International Catholic Migration Committee/Share Network parlerà dei programmi di sponsorship in Europa con uno sguardo al futuro.

L’incontro è promosso da Brescia in collaborazione con le realtà che hanno reso possibile il modello positivo dei corridoi umanitari, Caritas, Comunità di Sant’Egidio e Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.