Quirinale: Mattarella in Austria, saldi legami con Italia/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Dopo aver incontrato la comunità italiana, Mattarella si sposterà a Salisburgo, dove, insieme al Presidente Van der Bellen, sarà ospite del governatore e del sindaco della città, prima di visitare la casa natale di Mozart, il centro storico e il complesso monumentale del Duomo, dove assisterà ad un breve concerto.

La missione di Mattarella, come detto, servirà a ribadire i forti legami tra i due Paesi, che vedono l'Italia essere il secondo partner commerciale dell'Austria, con un interscambio che sfiora i venti miliardi di euro, incrementato tra il 2017 e il 2018 del 7,9 per cento. Imprese italiane di primo piano svolgono un ruolo da protagoniste: la Banca d'Austria, il primo istituto di credito, è stata acquisita da Unicredit; le Generali occupano il secondo posto tra le imprese assicuratrici nel Paese; la partecipazione di Snam nel gasdotto Tag sfiora l'85 per cento.

Oltre alle potenzialità di sviluppo per la presenza in settori quali moda, cucina e design, occorre ricordare che l'italiano viene insegnato nelle scuole come seconda lingua straniera dopo l'inglese, mentre il nostro Paese è la prima meta scelta dai turisti austriaci, con 7 milioni e mezzo di presenze ogni anno.