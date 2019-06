"Un muro al confine del Friuli", il progetto del leghista

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "Un muro", lungo 243 km, "o altro" lungo il confine est dell'Italia. "È un’ipotesi che si sta valutando col Viminale", mette subito in chiaro il governatore del Friuli-Venezia Massimiliano Fedriga, già nell'occhio del ciclone per aver rimosso dal palazzo della Regione a Trieste lo striscione giallo di Amnesty International con la scritta 'Verità per Giulio Regeni'.

"Perché", spiega in un'intervista al 'Fatto Quotidiano", "noi dobbiamo dare sicurezza ai nostri cittadini. Tranquillità nelle case, decoro nelle pubbliche vie. Ladri, delinquenti di piccolo o grande calibro non ne vogliamo". "Se l’Europa non tutela i suoi confini noi saremo costretti a fermare l’ondata migratoria che avanza attraverso altri Paesi dell’Ue con tutti i mezzi - ha detto ancora Fedriga - Non possiamo mettere poliziotti a ogni metro, anche se le misure di vigilanza, grazie al nuovo piano del Viminale, stanno dando i loro frutti".