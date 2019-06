M5S: Maiorino, 'Nugnes sia coerente e si dimetta da senatrice'

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - "Per quanto riguarda l'espulsione di Paola Nugnes voglio dire solo che non ho mai commentato i comportamenti dei colleghi, non amo le polemiche e ognuno è responsabile di sé stesso. Ora però, dopo le dichiarazioni della settimana scorsa in cui la collega annunciava la sua intenzione di lasciare il gruppo, osservo solo che se è coerente con il mandato che ha ricevuto dai cittadini al momento della sua elezione, dovrebbe dimettersi da senatrice. Passare al Misto e continuare a percepire lo stipendio da senatrice sarebbe un tradimento del mandato ricevuto dai cittadini". Così in una nota la senatrice Alessandra Maiorino, membro del direttivo del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle al Senato.