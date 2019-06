M5S: Bottici, 'se Nugnes tiene poltrona tradisce mandato cittadini'

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - "Se c'è un impegno che il Movimento 5 Stelle ha da sempre assunto su di sé, è quello di rispettare il mandato ricevuto dai cittadini. Per anni abbiamo visto politici farsi eleggere con un partito e una volta messo piede in Parlamento fare le peggiori giravolte, cambiando casacca al solo scopo di farsi rieleggere o per altri motivi a volte anche oscuri". Così in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Laura Bottici, commentando a caldo l'espulsione della collega Paola Nugnes e la richiesta, da parte del M5S, di "lasciare la poltrona".

"Non posso credere - prosegue Bottici - che la collega Paola Nugnes, oggi espulsa ma che già da una settimana ha annunciato di voler lasciare il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, voglia aggiungersi al lungo elenco di personaggi che hanno impunemente cambiato casacca, tenendosi per di più lo stipendio da parlamentare. Vorrebbe dire tradire il mandato dei cittadini, e di questo dovrebbe risponderne davanti a loro, oltre che con la propria coscienza".