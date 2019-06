Roma: Spadoni, 'pena rapida e massima per criminale'

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - "Apprendo con gioia che il poliziotto ferito a Roma non è in pericolo di vita. Piena vicinanza a lui, alla sua famiglia e a tutte le Forze dell’Ordine che ogni giorno rischiano la vita per proteggerci. Massima e rapida pena a quel criminale che ha commesso questo gravissimo gesto". Lo afferma Maria Edera Spadoni, deputata M5S e vicepresidente della Camera.