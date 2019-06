Milano: Atm, è già contactless 20% biglietti metro

Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Primo compleanno per il sistema di pagamento contactless della metropolitana di Milano. Lo scorso anno soltanto il 5% dei biglietti singoli urbani era digitale: dall’introduzione del contactless la percentuale è salita al 20%, con una crescita del 300% rispetto all’anno precedente, riporta Atm. L’obiettivo dell’azienda del tpl è arrivare nel 2023 all’80% del venduto su sistemi digitali.

Durante le giornate del Salone del Mobile, il totale dei titoli virtuali ha raggiunto picchi del 30%. Il dato proporzionalmente è ancora più rilevante se si considera che il 2018 è stato anche l’anno record di Atm per numero di passeggeri trasportati sulle quattro linee con 369 milioni di persone che hanno scelto di muoversi in metropolitana, un aumento pari al 6% rispetto all’anno precedente.

L’introduzione del contactless ha avuto una risposta positiva: sono quasi un milione gli utenti che in questi primi 12 mesi hanno deciso di utilizzare la nuova modalità per viaggiare in metropolitana (+200% rispetto al primo mese di avvio della sperimentazione) e oltre 8 milioni i viaggi effettuati (+300% rispetto a luglio 2018) per una media giornaliera di oltre 30.000. Il 92% delle transazioni sono state effettuate con carte di credito italiane.