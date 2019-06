Università: Donazzan (Veneto), 'bene aumento posti nei corsi di medicina' (2)

(AdnKronos) - “In Veneto – ribadisce l’assessore - Regione e Università parlano la stessa lingua: la Regione, in ambito sanitario, ha deciso da anni di finanziare in proprio un ‘pacchetto’ di 90 borse di studio aggiuntive per formare nuovi medici. E, insieme ai rettori degli atenei di Padova, Venezia e Verona, da tempo sollecita il Miur, unico titolare della programmazione di tutti i posti a numero chiuso dei percorsi universitari, ad aumentare i numeri ampiamenti insufficienti, in particolare in Veneto, anche per gli insegnamenti della formazione primaria e relative abilitazioni".

"Invece, ci troveremo purtroppo a settembre con un problema ancor più grave dell’anno precedente in termini di insegnanti abilitati, con l’aggravante – rincara Donazzan - della cocente sensazione di essere stati abbandonati dallo Stato sulla questione dei diplomati magistrali: tra due giorni, il 30 giugno, gli insegnanti con diploma magistrale entrati in ruolo attraverso le graduatorie ad esaurimento (Gae) saranno licenziati”. “Sono affranta, perché le regioni che avevano sollevato il problema – chiude Donazzan - non sono mai state ascoltate. Non è così che si trattano i nostri insegnanti”.