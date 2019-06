Caldo: Verona, da Coldiretti soccorso frutta, pesche ai passanti per dissetarsi

Verona, 27 giu. (AdnKronos) - Coldiretti Verona scende in piazza con il “soccorso frutta” per combattere il caldo record di questi giorni e invitare i veronesi a consumare prodotti locali come la pesca di Verona che nutre, disseta e reintegra i sali minerali. Domani, venerdì 28 giugno in Piazza Bra a partire dalle 11.30 nel gazebo Coldiretti i passanti potranno ricevere gratuitamente bicchieri con spicchi di pesca così da rinfrescarsi e assaggiare il frutto nostrano fino ad esaurimento del prodotto.

E’ iniziata proprio in questi giorni la raccolta di pesche e nettarine di Verona e al momento, i frutti sembrano essere di ottime qualità e pezzatura. L’iniziativa è un modo per avvicinare i cittadini alla frutta di stagione e locale.