Inchiesta Minori: Conte, 'da indagine Reggio Emilia accuse raccapriccianti'

Osaka, 27 giu. (AdnKronos) - (di Massimo Germinario) - "Quelle emerse nella indagine di Reggio Emilia su maltrattamenti a minori da dare in affido se fossero confermate sarebbero ipotesi accusatorie raccapriccianti, sconvolgenti". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando la stampa al suo arrivo in Giappone per il G20 di Osaka.

Il viaggio giapponese peraltro ripropone il problema dei minori figli di padri italiani 'rapiti' da madri nipponiche: "è un dramma che capisco bene come padre di un bambino e ne parlerò certamente con il premier giapponese Abe" annuncia.