Caldo: Coldiretti Padova, danni dal 10 al 30 p.c. per frutta e verdura pronte per raccolta (3)

(AdnKronos) - "In questa direzione va “Filiera Italia”, a cui partecipano le principali industrie del settore agroalimentare italiano. E un nuovo modello di rappresentanza agricola e che per la prima volta vede insieme agricoltori e industriali per difendere e sostenere il made in Italy. Attraverso la realizzazione di contratti di filiera dobbiamo superare i limiti delle attuali divisioni di rappresentanza”, spiega.

Il direttore di Coldiretti Padova Giovanni Roncalli ha tirato le somme sull’attività svolta da Coldiretti sull’ampio fronte dei servizi alle imprese del settore primario, soffermandosi sui risultati raggiunti e sui nuovi obbiettivi per rispondere al meglio alle necessità di chi fa agricoltura. Tra i prossimi impegni all’orizzonte spicca il rinnovo dei Consorzi di Bonifica: “Ci impegneremo per garantire una solida e compatta rappresentanza del mondo agricolo – conclude Bressan – perché non c’è agricoltura senza acqua e senza una corretta e attenta gestione della delicata rete idraulica del nostro territorio”.