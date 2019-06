Fisco: Boccia, 'condoni non ci fanno felici, non si premino i furbi’

Milano, 26 giu. (Adnkronos) - "Non siamo molto felici quando ci sono i condoni perché aiutano chi non ha pagato le tasse prima, rispetto a chi invece ha osservato le regole del gioco. Non vanno premiati i furbi". Lo ha detto Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, a margine della prima assemblea di Confindustria Moda, oggi a Milano. "Vanno premiate le persone per bene - ha aggiunto-, e in questo senso, una riforma della Giustizia con tempi più stringenti, sia in chiave ordinaria sia in chiave tributaria, è nell’interesse di tutti gli italiani per bene".