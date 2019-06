Food: torna Anthony Peth l'ambasciatore del gusto

Roma, 21 giu. (Labitalia) - Torna Anthony Peth, l’ambasciatore del gusto volto noto di La7, da poche settimane approdato in Rai con People. "Il mio - dice in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia - è un lavoro che si concentra con i viaggi alla scoperta di luoghi e sapori del bel Paese, attraverso i sentieri del gusto. Cerco di raccontare le storie che agli italiani piacciono tanto ponendo sempre una domanda, da dove proviene il nostro made in Italy tanto amato in tutto il mondo, che come la moda, l’enogastronomia è fra le prime in classifica in tutto il mondo. Sono tanti anni ormai che racconto quei piccoli microcosmi di familiarità, tradizione e produzione artigianale, l’Italia è bella e c’è tanto ancora da scoprire".

"Quelle storie, quindi, di piccoli imprenditori - spiega - ci permettono di conoscere ancora meglio l’importanza dei prodotti che ritroviamo tutti i giorni nelle nostre tavole. Il food è l’emblema della passione che caratterizza noi italiani, quella per il buon cibo di qualità, perché da qui parte ogni mio viaggio. Noi personaggi televisivi abbiamo un ruolo di grande responsabilità, in pochi minuti milioni di telespettatori seguono quello che presentiamo e la scelta spesso è difficile su quale storia possa rappresentare al meglio non solo come si produce un determinato prodotto ma anche la qualità che costituiscono le sue proprietà".

"Sentiamo spesso parlare - sottolinea Anthony Peth - di chilometro zero e, ultimamente, è senza ombra di dubbio la forma più corretta per chi desidera mangiare sano. Un nuovo argomento spesso trattato ma mai approfondito. E grazie alla tv di Stato durante questa stagione estiva avremo modo di raccontarvi non solo i veri protagonisti del made in Italy ma anche la qualità per eccellenza che i nostri prodotti possono avere piuttosto che altri".