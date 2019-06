Rdc: Brambilla, 'non serviva, spendiamo troppo in assistenza'

Milano, 21 giu. (Labitalia) - "Il reddito di cittadinanza non serviva, come serviva il Rei. Spendiamo già 130 miliardi in assistenza, andrebbe fatta una razionalizzazione e lì si potrebbe trovare qualche miliardo per rispondere alle richieste dell'Europa. Non si tratterebbe di tagliare il welfare ma di non garantire assistenza a chi non ne ha bisogno". Lo ha detto l'economista Alberto Brambilla, intervenendo al Festival del lavoro dei consulenti del lavoro in corso a Milano.