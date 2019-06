Rdc: Sacconi, 'presto per giudicare, serve equilibrio'

Milano, 21 giu. (Labitalia) - "E' presto per dire se va bene o male. Sicuramente uno strumento di sostegno al reddito c'era, è stato giusto rafforzarlo, l'importante è verificare in che misura incoraggia l'iniziativa della persone per cercare lavoro, per cercare attività formativa che lo renda occupabile. E' un equilibrio che va cercato in ogni normativa di questo genere". Così Maurizio Sacconi, già ministro del Lavoro, conversando con Adnkronos/Labitalia a margine del Festival del lavoro dei consulenti del lavoro a Milano, commenta i risultati del reddito di cittadinanza.