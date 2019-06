Lavoro: Calderone, 'al via Festival, al centro innovazione e crescita'

Crollo di Gorizia, ritrovati i corpi delle tre vittime

Milano, 20 giu. (askanews) - Sono stati ritrovati, tra le macerie, i tre corpi delle persone decedute a causa del crollo di una palazzina in via XX Settembre a Gorizia. Si tratta di una coppia, lei italiana di 45 anni e lui sloveno di 47 e di un cinquantenne con problemi motori che abitava in un altro appartamento dello stabile. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco che, ...