Lavoro: Etjca, al Festival di Milano per dare opportunità a candidati

Roma, 20 giu. (Labitalia) - Etjca, agenzia per il lavoro attiva in Italia dal 1999 e oggi uno dei primi 10 player del mercato, anche quest’anno sarà sponsor ufficiale della decima edizione del Festival del Lavoro che si apre oggi, fino al 22 giugno, al MiCo di Milano, organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi consulenti del lavoro. Etjca durante il Festival metterà a disposizione dei giovani l’esperienza e la professionalità dei propri recruiter che, in una postazione dedicata, aiuteranno i candidati a consultare un database di 5.000 offerte di lavoro e a identificare il profilo lavorativo più adeguato alle loro competenze. Durante le tre giornate, i recruiter accoglieranno i candidati desiderosi di conoscere meglio l’agenzia e li accompagneranno nella complessa fase di inserimento nel mondo del lavoro.

"Partecipare al Festival del lavoro come sponsor ufficiale è per noi motivo di grande orgoglio, non solo perché si tratta di una delle più importanti vetrine italiane nel mondo della formazione professionale, ma soprattutto per l’accordo di collaborazione che abbiamo siglato con la Fondazione studi del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e la fondazione consulenti per il lavoro", afferma Antonio Baghino, regional manager e responsabile nazionale accordo consulenti del lavoro per Etjca.

Nello specifico, Etjca è l’unica agenzia per il lavoro italiana ad aver stretto un accordo di questo tipo e attraverso questa collaborazione, l’agenzia propone solo ed esclusivamente il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai clienti presentati dai consulenti del lavoro. D’altro canto, spiega la nota di Etjca, "i vantaggi per i consulenti che aderiscono alla convenzione sono numerosi come, ad esempio, ampliare la gamma di servizi offerti ai propri clienti e proporre l’assunzione tramite somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato lasciando ad Etjca la gestione degli oneri amministrativi e contrattuali. "Inoltre, i consulenti che aderiscono alla convenzione hanno accesso gratuito a convegni e workshop su tematiche legate al mondo del lavoro, così da acquisire competenze aggiuntive e offrire ai clienti un servizio sempre aggiornato", conclude.