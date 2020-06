Fase 2: Cigna Europe, in Europa migliorato equilibrio tra lavoro e vita privata

Roma, 3 giu. (Labitalia) - Una nuova ricerca condotta da Cigna Europe, società leader nel settore delle assicurazioni sanitarie, rivela gli effetti del lockdown imposto in risposta al Covid-19 sul lavoro e sulla vita sociale e come questi differiscono da un paese all'altro, approfondendo anche il grado di soddisfazione generale lavorativa, i rapporti professionali e lo stress legato al lavoro. Nonostante le numerose sfide che la pandemia Covid-19 ha fatto insorgere negli ultimi mesi, il 90% dei lavoratori britannici afferma di mantenere buoni rapporti con i propri colleghi, rispetto all'86% di gennaio, mentre il 66% dei lavoratori spagnoli dichiara di mantenere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata, rispetto al 62% di gennaio.

In generale, le persone intervistate hanno dichiarato che lo smartworking ha migliorato la loro vita lavorativa, nonostante un numero rilevante di individui affermi di lavorare oltre l’orario prestabilito - il 59% nel Regno Unito, rispetto al 48% di gennaio, ad esempio - e un numero maggiore di persone dichiara di essere incerto o addirittura scettico sulla loro stabilità lavorativa - il 40% in Spagna, rispetto al 36% di gennaio. In Cina, il 75% degli intervistati registra una maggiore flessibilità nelle giornate lavorative attribuita alle misure di telelavoro, in Spagna lo stesso numero sale all'80% e in Thailandia al 90%. Inoltre, la ricerca evidenzia che durante la crisi i lavoratori in tutto il mondo sentono di essersi avvicinati maggiormente ai propri colleghi. Il 64% degli intervistati concorda sul fatto che il lavoro da casa e l'utilizzo di tecnologie per comunicare abbia snellito i rapporti con i colleghi, rispetto al 9% delle persone che affermano il contrario.

Nonostante ciò, lo studio Covid-19 Global impact study di Cigna sull’impatto della pandemia conferma che lo stress rimane un problema di salute a livello mondiale, con livelli di stress complessivamente elevati, nonostante l’indagine rilevi un lieve calo proprio in questo periodo. L'82% degli intervistati dichiara di essere sotto stress, percentuale diminuita di 5 punti rispetto all'inizio dell'anno. Gli inglesi e gli spagnoli riferiscono di essere notevolmente meno stressati rispetto all'inizio dell'anno, quando si dichiaravano stressati il 78% dei primi e il 77% dei secondi passando rispettivamente al 68% e 64% nel contesto attuale. Lo studio conferma inoltre che le cause dello stress variano notevolmente per natura e prevalenza, spaziando dalle finanze personali e dagli sviluppi del proprio lavoro, alla salute e alle relazioni.

"Non importa - ha dichiarato Arjan Toor, ceo di Cigna Europedove - quando e in quale forma sia avvenuto, il passaggio al lavoro a distanza è stato uno dei cambiamenti più significativi generati dal lockdown legato al Covid-19. Alcuni trend evidenziano che, nel complesso, il lavoro da casa ha contribuito a migliorare la vita lavorativa delle persone, suggerendo che abitudini lavorative probabilmente cambieranno in modo permanente una volta terminato il lockdown. Nonostante la pandemia abbia causato a tutti noi stress presentandoci sfide significative, è incoraggiante notare che, in questo periodo, alcuni casi confermano che le persone sono più soddisfatte del loro benessere lavorativo".

Da quando è iniziato il lockdown, la domanda di assistenza sanitaria virtuale è cresciuta rapidamente in tutto il mondo. Solo nel Regno Unito, più della metà degli intervistati (52%) afferma di prediligere appuntamenti sanitari virtuali piuttosto che quelli di persona, mentre il 43% preferisce avvalersi della sanità virtuale al posto del supporto sanitario generale, come gli appuntamenti dal medico di base. In Cina, Hong Kong e Thailandia la preferenza per soluzioni sanitarie virtuali al posto di appuntamenti di persona supera il 60%.

Toor ha ricordato poi che a "Da gennaio, il numero di appuntamenti sanitari virtuali a cui partecipano i nostri clienti è aumentato di 6 volte e riteniamo che si tratti di un cambiamento permanente. Stiamo investendo in nuove soluzioni sanitarie integrate che aiutino le persone a gestire la loro salute, sia mentale che fisica, e forniscano trattamenti quando e dove è necessario".