Fase 2: Tinexta, nuovi prodotti e servizi per ripresa produttiva imprese

Roma, 26 mag. (Labitalia) - 'Ripartire, insieme': questo il nome dell’iniziativa che Tinexta presenta alle imprese italiane per affrontare i problemi e cogliere le opportunità della difficile fase di ripresa dell’attività dopo la fase più grave dell’emergenza sanitaria. Tinexta, società leader nell’innovazione digitale e nella consulenza operativa indirizzata, in particolare, alle piccole e medie imprese, vuole rispondere con nuovi prodotti e servizi sia alla necessità di rispettare le nuove procedure di sicurezza, sia all’esigenza di individuare, anche attraverso le tecnologie digitali, le migliori opportunità per mantenere e ampliare il proprio business.

Una cassetta degli attrezzi che include strumenti, servizi e software per la stipulazione dei contratti grazie all’identità digitale; l’effettuazione dei sopralluoghi, anche a distanza e senza spostarsi, per completare le perizie; la gestione dell’ingresso negli uffici, utilizzando la tecnologia blockchain per garantire la privacy. I servizi Tinexta consentono, inoltre, il monitoraggio dei mercati interni ed esteri su cui puntare e la scelta dei prodotti più adeguati, la gestione dei procedimenti amministravi e giudiziari in remoto, o, infine, il rapido svolgimento delle procedure per accedere a fondi dedicati all’emergenza. Diversi i servizi offerti. - Health Checker, sviluppato da InfoCert gruppo Tinexta, consente la gestione di autocertificazioni a valore legale in modo totalmente digitale e conforme alle norme sulla privacy. I dipendenti, ad ogni accesso nei locali aziendali, dichiarano l’assenza di sintomi, la temperatura inferiore alla soglia di rischio, oltre all’esposizione ad eventuali fattori di rischio e di possibile contagio. La soluzione è fruibile attraverso l’app di Dizme, il digital wallet per l’identità digitale basata su tecnologia blockchain.

Attraverso l’app, il dipendente crea il proprio account che viene certificato immediatamente tramite l’invio di un codice. Da quel momento il dipendente potrà effettuare il check-in in piena autonomia. Nessuna informazione aggiuntiva pre-Covid, per evitare all’azienda ulteriori attività di compliance. - Quadra processo telematico, sviluppato da Visura gruppo Tinexta, è un gestionale in cloud dedicato agli avvocati che consente di seguire telematicamente (senza alcun contatto fisico con gli uffici) tutti gli sviluppi di un procedimento giudiziario. Con l’emergenza previsti accessi anche in modalità smart attraverso una app per smartphone utile a consultare il fascicolo informatico e un dispositivo di firma digitale remota.

- Digital Kit Sixtema, sviluppato da Sixtema gruppo Tinexta, pensato per associazioni e pmi per affrontare l’emergenza Covid-19: una nuova piattaforma cloud per gestire in modo innovativo e da remoto le attività e la documentazione per gli adempimenti, solitamente effettuate allo sportello. La soluzione integra tutte le recenti novità normative nei propri moduli operativi della piattaforma per confidi ed intermediari finanziari e nuove funzionalità. - BusinessRestart, sviluppato da Innolva gruppo Tinexta, per identificare solo contatti commerciali ad alto potenziale e di sicura solvibilità e Giudizio Analista Plus un report che integra l’informazione commerciale online con verifiche dirette sulla reale operatività dell’impresa ed approfondimenti mirati sugli impatti economici determinati dalla pandemia. Una gestione anticipata e tempestiva del credito con interventi misurati sull’attuale contesto economico per tutelare la liquidità aziendale.

- ReSite, sviluppato da ReValuta gruppo Tinexta, permette sopralluoghi in remoto per dare continuità all’attività di indagine e sopralluogo immobiliare e garantire perizie e valutazioni a distanza. Si tratta di una app dedicata con la quale è possibile effettuare sopralluoghi guidando in remoto una persona presente sul posto, ottimizzando i costi e sfruttando le moderne tecnologie. - News from the field, sviluppato da CoMark gruppo Tinexta, un report settimanale per conoscere i mercati più appetibili, con l’obiettivo di fornire notizie sui mercati esteri più ricettivi, sulle opportunità di business attive, sui settori di maggiore interesse al momento per generare esportazioni nonché sulla delicata situazione dei trasporti e della logistica a livello mondiale.

- Gdpr ripartenza, sviluppato da Warrant Hub gruppo Tinexta garantisce un team di risorse altamente qualificate in ambito di Gdpr per guidare e assistere le aziende nell’adempimento dei nuovi obblighi normativi; con il vademecum sanificazione per capire rapidamente e con certezza come ottenere il nuovo credito d’imposta sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro.