Innovazione: Fedrigoni top award 2021, voto on line per le migliori stampe su carta

Milano, 25 mag. (Labitalia) - Una grande vetrina di idee da cui attingere e lasciarsi ispirare - soprattutto ora che la crisi impone strade nuove, agilità e immaginazione. Un’occasione di confronto internazionale tra le realizzazioni più interessanti e innovative nel packaging, nella corporate communication, nella grafica e nell’editoria, stampate a partire da luglio 2018 sulle carte speciali a marchio Fedrigoni e Fabriano e sui materiali adesivi per etichette Manter e Ritrama. Questo è il Fedrigoni top award, giunto alla dodicesima edizione. “Un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del bello - commenta Chiara Medioli, vice presidente del gruppo Fedrigoni - ma anche uno strumento di lavoro per chi voglia tenersi aggiornato, valutare soluzioni inedite e materiali innovativi, scoprire opportunità e tendenze per fare sempre meglio, e sempre avendo cura dell’ambiente”.

Un terzo dei lavori già pervenuti, ad esempio, riguarda le etichette autoadesive per vini e superalcolici, a conferma di un segmento in forte espansione e in cui Fedrigoni è leader mondiale. Il contest internazionale, lanciato a marzo, ora si arricchisce di un nuovo tassello: il voto del pubblico. A valutare i lavori che perverranno entro il 30 giugno, data ultima per le iscrizioni, concorrerà infatti anche il giudizio della community di appassionati e operatori del settore, che si affiancherà alla giuria internazionale composta come ogni anno da un panel di esperti provenienti dal mondo del design e della comunicazione.

Un motivo in più per graphic designer, appassionati di stampe raffinate, creativi in cerca di suggestioni e soluzioni innovative o semplicemente amanti del bello, per andare a curiosare tra le centinaia di candidature presentate online al link www.fedrigonitopaward.com/competing-projects/ e mettere 'like' alle preferite. Si potrà votare fino alla fine dell’anno e il progetto più gradito al giudizio del pubblico sarà esposto insieme agli altri vincitori e visibile online. Il concorso, che vuole celebrare il valore della carta nell’ideazione e realizzazione di ogni genere di prodotto editoriale e di packaging, dalla stampa d’arte fino agli studi di immagine coordinata, è riservato a designer, stampatori, editori e clienti finali che abbiano realizzato creazioni tra luglio 2018 e giugno 2020.

Per candidare un progetto basta cliccare il link www.fedrigonitopaward.com/add-project/ e compilare il form, seguendo le istruzioni indicate. Quattro le categorie in gara: Publishing, dedicata a Gianfranco Fedrigoni, che comprende libri, volumi, riviste, edizioni d’arte; Corporate Identity, che va dai cataloghi di prodotti e servizi ai coordinati grafici, dai calendari ai diari, agli inviti/auguri, alla regalistica di cartotecnica; Labels, riservata a etichette di vini, liquori, alimenti di alta gamma; Packaging, ovvero scatole, astucci, shopping bag, espositori da banco. Tra le candidature già presentate la fanno da padrone le etichette autoadesive, spesso molto sofisticate e realizzate con carta Tintoretto, ma non mancano volumi preziosi e cataloghi d’arte stampati su Arena, la linea di carta e cartoncini bianchi e avoriati lanciata da Fedrigoni a settembre, mentre molte proposte di packaging si sono orientate su Materica, una carta più tattile e morbida, in colori naturali.

A giudicare i lavori saranno cinque nomi noti nel panorama internazionale: Simon Esterson, presidente della giuria e art director di Pulp e della testata inglese Eye Magazine; Frank Goehrhardt di Taschen, che si occupa con successo di editoria di alta gamma; Min Wang, docente alla China Central Academy of Fine Arts; Ivan Bell di Stranger & Stranger, esperto mondiale di etichette per il settore spirits e Juan Mantilla di Kiko Milano, specialista in design e produzione di packaging cosmetico. I giurati valuteranno le proposte pervenute in relazione all’originalità del progetto grafico, alla funzionalità, all’accuratezza di esecuzione e all’uso appropriato delle carte Fedrigoni.

La selezione avverrà in più fasi e i vincitori saranno annunciati la prossima primavera durante l’inaugurazione di una mostra a Parigi, dove le creazioni verranno esposte. Oltre a ricevere un trofeo simbolico, le realizzazioni più interessanti saranno inserite in un catalogo distribuito in tutto il mondo. La giuria si riserva inoltre di attribuire un premio speciale, istituito in collaborazione con HP, al miglior lavoro realizzato con una tecnologia a stampa digitale.