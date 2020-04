Coronavirus: World Travel&Tourism Council lancia campagna #TogetherInTravel

Roma, 21 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Il World Travel & Tourism Council (Wttc) ha lanciato una nuova campagna di marketing, #TogetherInTravel, pensata per stimolare la comunità turistica globale e mostrare il contributo vitale del settore dei viaggi nella vita di tutti. La campagna incoraggia i viaggiatori provenienti da tutto il mondo a condividere il video e l’hashtag #TogetherInTravel, in un gesto di solidarietà che unisce e supera ogni confine.

Tre gli elementi chiave della campagna: un video dall’alto contenuto visivo ed emotivo; l’hashtag #TogetherInTravel pensato per stimolare la conversazione sulle piattaforme social; il microsito TogetherInTravel.com sul quale sono disponibili, insieme al video, anche i contenuti e le storie generati dagli utenti. Wttc ha sviluppato la campagna in collaborazione con uno dei suoi membri, l’azienda di marketing e comunicazione Mmgy Hills Balfour, parte di Travel Consul, network globale di agenzie specializzate nel turismo.

Gloria Guevara, presidente e amministratore delegato di Wttc, ha commentato: “Sognare è parte del gusto della vita e la nostra nuova campagna invita a pensare ai giorni che verranno in maniera luminosa. Il settore dei viaggi e del turismo è cruciale per l’economia globale: interessa uno su quattro nuovi posti di lavoro di tutto il mondo e contribuisce al 10,3% del Pil. Il nostro settore tocca tutti. Crea comunità, riduce la povertà nel mondo e migliora l’impatto sociale della vita quotidiana. Ciò nonostante, in questo momento siamo particolarmente esposti per via del Covid-19".

"La campagna #TogetherInTravel nasce dal desiderio di radunare tutti coloro che condividono la passione per i viaggi e di unire gli sforzi di chi sta lavorando duramente per ricostruire il settore, attorno ad un messaggio di solidarietà: siamo un’unica comunità globale e viaggiare, al momento giusto, ci rende più vicini. Il messaggio della campagna è che anche oggi possiamo lasciarci ispirare e pensare ai nostri viaggi futuri. In attesa di partire di nuovo, possiamo essere parte di uno spazio virtuale dove condividere esperienze, entrare in contatto con altre persone e ispirarci reciprocamente", ha aggiunto.

"Vogliamo ringraziare Amanda Hills, board member e co-chairman di Travel Consul e il suo team - ha concluso Gloria Guevara per aver realizzato questa campagna sotto forma di volontariato e speriamo che più persone possibili condivideranno il video in attesa di poter ricominciare a viaggiare”.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire con il nostro network nella realizzazione e diffusione di questa campagna - ha dichiarato Massimo Tocchetti, board member di Travel Consul e presidente Aigo - che nasce dalla volontà di sensibilizzare il mondo intero nei confronti di un settore di importanza strategica per l’economia globale e per lo sviluppo armonioso del nostro pianeta”.