Coronavirus: Tack Tmi Italy, banca del tempo di coach e counselor

Milano, 21 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Tack Tmi Italy, il brand globale di Gi Group per il learning & development, lancia #tacktmiwithyou, un’iniziativa che istituisce una banca del tempo, realizzata grazie al contributo di più di 30 coach e counselor della propria Coaching Academy, che mette a disposizione di tutti, gratuitamente, contenuti formativi di coaching, counseling e management. “Vogliamo fare la nostra parte - commenta Irene Vecchione, amministratore delegato di Tack Tmi Italy - #tacktmiwithyou è il nostro modo di contribuire in forma solidale ad affrontare le nuove sfide nella gestione di equilibri, contesti e persone”.

All’iniziativa è dedicata la pagina web www.tacktmi.it/tacktmiwithyou, che raccoglie servizi e contenuti in continuo aggiornamento. Previste sessioni di virtual coaching e virtual counseling (più di 100 ore): servizi di coaching one-to-one e di team counseling disponibili prenotandosi tramite sito. Sarà possibile accedere alle sessioni, utilizzando le più comuni piattaforme di video-conference, o telefonicamente.

Video-pillole di coaching e di counseling: spunti di riflessione, strumenti di coaching e di counseling per offrire consigli pratici sui temi dell’intelligenza socio-emozionale, leadership, executive education, stress management, mindfulness e molto altro. Oltre che webinar su contenuti di management, coaching e counseling.

“Ringrazio tutti i docenti, i coach e i counselor della nostra Academy - commenta Emilio Rago, ph.d, chief learning officer di Tack Tmi Italy, executive coach - che non hanno esitato a mettere a disposizione il proprio tempo e la loro expertise In questo momento in cui ai leader è richiesta un’elevata empatia e la capacità di coinvolgimento di team che lavorano interamente da remoto, il virtual coaching e il virtual counseling sono strumenti veramente efficaci, in grado di aiutare le organizzazioni ad apprendere in fretta modalità di lavoro agile, a gestire le emozioni proprie e del proprio team, a tutelare il benessere psico-fisico del lavoratore e a riprogrammare la gestione dei clienti e delle vendite”.

Accanto all’iniziativa #tacktmiwithyou, Tack Tmi Italy persegue oggi più che mai la mission di portare valore al singolo, alle imprese e alla società, rafforzando ulteriormente la propria offerta di soluzioni digitali: coaching, formazione e processi di sviluppo. I contenuti e il metodo sono stati ripensati e adattati secondo nuove modalità di fruizione e nuovi processi di apprendimento, coprendo tutte le aree di expertise di Tack Tmi: change e innovation, personal e leadership development, customer experience, sales excellence, safety.

“Le nostre digital solutions - commenta Irene Vecchione - ci consentono da sempre di fornire servizi in modalità virtuale, affiancando ai corsi in presenza una serie di contenuti fruibili tramite piattaforme online, App e video-lesson. Riusciamo così a rispondere a un’esigenza di flessibilità accompagnando le persone con attività di training e coaching in momenti diversi del loro percorso professionale. Oggi tutta la nostra attività deve proseguire a distanza, per questo abbiamo intensificato la nostra offerta digitale e continuiamo ad arricchirla di nuove soluzioni per supportare i manager e i loro team in particolare in questi giorni sfidanti e inediti”.