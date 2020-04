Coronavirus: consulenti lavoro, approfondimento su decreto liquidità

Roma, 21 apr. (Labitalia) - Per permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica, il Decreto Liquidità estende a tutte le imprese, indipendentemente dall’attività economica, e ai professionisti la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020”. A dirlo la Fondazione studi consulenti del lavoro con l’approfondimento del 21 aprile ‘Decreto liquidità: beneficiari e condizioni per la sospensione dei versamenti’.

Nell’approfondimento si analizza in particolare quanto previsto dall'articolo 18 del decreto, e integrato dalla circolare numero 9/E dell’Agenzia delle Entrate, chiarendo i soggetti interessati dal provvedimento, l’ambito applicativo, le condizioni necessarie per il godimento della misura.

E’, inoltre, fornito uno schema sintetico dei criteri stabiliti e delle criticità emerse dall’interpretazione degli stessi.