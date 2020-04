Coronavirus: D’Amico, 'da nostro attaccamento origini sostegno a Regione Campania'

Roma, 8 apr. (Labitalia) - “La nostra impresa vive e prende dal territorio in cui è nata e cresciuta e a quel territorio desidera restituire. Questo legame così forte con il territorio l’abbiamo dimostrato in passato anche attraverso altre azioni a sostegno della zona volte al recupero di beni d’arte, patrimonio del nostro Paese. Questo forte attaccamento alle nostre origini e la volontà di esprimere la nostra vicinanza alla comunità ci ha portato a sostenere a livello locale ancora una volta la nostra Italia e la nostra regione Campania”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Sabato D’Amico, amministratore delegato del Gruppo D’Amico e del Consorzio tradizione italiana.

“Il Gruppo D’Amico - ricorda - è da sempre attivo nel sociale e anche in questo delicato momento è in prima linea con una donazione di 100mila euro a sostegno dell’Istituto nazionale tumori Fondazione G. Pascale, per la ricerca scientifica contro il Covid 19, e della Protezione Civile che sono in prima linea per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso. Al tempo stesso con questo gesto abbiamo voluto ringraziare medici, infermieri e operatori sanitari che si occupano di tutti noi”.