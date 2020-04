Startup Fitprime lancia portale video per allenamenti on demand

Roma, 7 apr. (Labitalia) - Dopo l’entrata in vigore delle misure restrittive volte a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, che ha costretto alla quarantena in casa milioni di persone in tutta Italia, Fitprime annuncia il lancio di una nuova piattaforma video per gli allenamenti on demand: Fitprime Tv. Fitprime - startup italiana di LVenture Group, fondata nel 2016 da 4 giovani under 30 che permette l’accesso a più di 1.300 centri sportivi tramite App - si è reinventata per trovare una nuova soluzione virtuale dedicata al fitness direttamente da casa e fronteggiare così la chiusura dei centri. L’obiettivo è sempre lo stesso: contribuire alla difesa del benessere psicofisico di tutti gli utenti, portando avanti la mission del 'tenersi in forma in libertà'.

“Fitprime ha sentito fin da subito l’esigenza di fare qualcosa in più per aiutare le persone in questo momento così delicato, motivo per cui ha coinvolto fin dall’inizio i suoi utenti nella definizione delle priorità di allenamento da inserire nella piattaforma. Lo scopo del portale, live dal 31 marzo 2020, è quello di accompagnare le persone nella loro nuova quotidianità e di aiutarle a mantenere uno stile di vita sano e attivo, a beneficio della salute non solo fisica ma anche e soprattutto, mentale. Come ben sappiamo, infatti, lo sport è uno dei principali mezzi per diminuire lo stress, controllare le tensioni e rilassarsi”, ha affermato Matteo Musa, Ceo e co-founder di Fitprime.

Nasce così Fitprime Tv, il portale con centinaia di workout on demand, oggi online nella sua versione Beta. Frutto della collaborazione con i centri partner e diversi fitness influencer, la piattaforma propone gli allenamenti dei migliori trainer italiani: fitness, tonificazione, yoga, meditazione, pilates, Hiit (circuiti ad alta intensità) ma anche sfide ad obiettivi da condividere con amici e familiari. Online da martedì 31 marzo 2020, Fitprime Tv sarà messa gratuitamente a disposizione di tutti gli utenti e resterà tale fino a quando non cesserà l'emergenza.

“Chiunque abbia già un account Fitprime - spiega Gianluca Mozzillo, Cto e co-founder, che aggiunge - potrà accedere alla piattaforma inserendo le proprie credenziali sul nuovo portale. In caso contrario, basterà registrarsi rapidamente per poter scegliere tra le video lezioni e iniziare ad allenarsi. Tutto questo grazie allo straordinario impegno messo in campo, rigorosamente in smart-working, dai nostri sviluppatori, capaci in pochissimi giorni di rendere disponibile la versione beta del software".

“Riguardo alla produzione dei contenuti abbiamo coinvolto alcuni dei migliori trainer e fitness youtuber italiani nelle varie discipline e la loro risposta positiva è stata immediata. Una volta concordato il format, abbiamo iniziato a produrre con loro workout, percorsi e lezioni in esclusiva per la nostra piattaforma, che ci hanno permesso di andare live già dalla prima release con centinaia di video originali. E il numero crescerà nelle prossime settimane. Siamo aperti a nuove collaborazioni con trainers di tutte le specialità, affinché la piattaforma possa offrire la più ampia gamma di alternative di allenamento da casa e si adatti alle esigenze di tutti i target”, continua Damiano Rossi, responsabile dei Centri Partner e Co-founder.

Inoltre, Fitprime Tv sarà completamente a disposizione delle aziende clienti nonché di tutte quelle realtà che vorranno diventare partner dell’iniziativa per coinvolgere i propri dipendenti e invogliarli a mantenere uno stile di vita attivo anche da casa, a vantaggio di motivazione e produttività. Per tutti i partner che aderiranno al progetto, infatti, la piattaforma continuerà ad essere gratuita per tutto l’anno successivo al rientro dell’emergenza causata dal coronavirus.