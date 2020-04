Coronavirus: Btrees, al via format podcast ‘Come andrà tutto bene’

Roma, 2 apr. (Labitalia) - “E’ un momento oggettivamente difficile. La quarantena e l’isolamento hanno frenato i ritmi delle nostre vite, ma, a volte, rallentare consente di guardarsi intorno e pensare. Proprio durante un brainstorming è uscita in modo chiaro l’esigenza e la volontà di continuare a comunicare e di non fermarci. Abbiamo quindi deciso di realizzare qualcosa di nuovo per noi e di farlo insieme a dei professionisti che abbiamo incrociato sul nostro cammino privato e professionale. Da qui nasce il progetto’ Come Andrà Tutto Bene’: una serie di 8 brevi interviste, che saranno lanciate in formato podcast su Spotify”. A dirlo Christian Zegna, amministratore delegato di Btrees. “Questo progetto - spiega - rispecchia alcuni dei valori identitari di Btrees: la condivisione di conoscenze e di idee, l’essere reattivi ai cambiamenti e l’offrire un punto di vista facendo un passo a lato, perché crediamo nelle competenze verticali. Per questo abbiamo dato voce e microfono a persone che stimiamo e che riteniamo autorevoli”.

Gli ospiti, professionisti ed esperti di rilievo nei loro rispettivi settori, offriranno la loro visione su ciò che stiamo vivendo e soprattutto sul ciò che ci aspetterà in futuro. In particolare, interverranno sul tema industria Carlo Robiglio vice presidente di Confindustria, sul tema food Valentina Lanza responsabile comunicazione di Fico Eatalyworld, sullo smart working interverrà Rudy Bandiera già autore di libri su innovazione, tecnologia e comunicazione.

Oltre a queste interviste, già disponibili sin da ora, saranno pubblicati a breve anche i contributi di Claudio Bedino che interverrà sul tema del crowdfunding alla luce della sua esperienza come fondatore di Starteed.com; Stefano Mosca parlerà di turismo alla luce del suo ruolo di direttore dell’ente Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba; Federico Parmeggiani, docente di diritto commerciale e consigliere di Coop Alleanza parlerà di gdo; Alessandro Longoni, head of Fintech district farà una panoramica sui cambiamenti in essere nel suo settore; Guendalina Graffigna, docente in Cattolica e direttore di EngageMinds Hub interverrà parlando del consumatore post coronavirus. “Voglio ringraziare gli ospiti delle interviste - sottolinea Christian Zegna - che hanno accettato con entusiasmo di metterci la voce e la faccia. Sono convinto in questa situazione particolare stiano nascendo intuizioni e innovazioni che faranno evolvere le imprese e rilanceranno il nostro Paese. Ne sono fortemente convinto”.