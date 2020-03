Coronavirus: Consulenti lavoro, disservizi sito Inps, non funziona correttamente

Roma, 30 mar. (Labitalia) - Tantissime le segnalazioni giunte al Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro sui disservizi del sito Inps che nella giornata di oggi, 30 marzo 2020, non funziona correttamente. Il sito dell’Istituto negli ultimi giorni è evidentemente sovraccarico per il numero altissimo di visite al portale per scaricare la modulistica o per utilizzare il pin semplificato e richiedere i bonus previsti dal Decreto 'Cura Italia'. E' quanto denuncia il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro in una nota.

Diversi, infatti, "i problemi di navigazione del portale, di caricamento dei dati e di accesso alla propria area personale. Tale situazione crea un forte malcontento tra i consulenti del lavoro, in prima linea da settimane per garantire corrette informazioni e assistenza alle aziende, ai dipendenti, agli autonomi, per trovare soluzioni che consentano di gestire la crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19", spiega la nota.

"I consulenti del lavoro infatti stanno in queste ore affrontando una emergenza senza precedenti, destinata a protrarsi ancora per settimane, con gli strumenti di sempre. E la mancata semplificazione delle procedure, così come i continui rallentamenti dei portali interessati, non aiutano certamente il lavoro dei professionisti", conclude la nota.