Coronavirus: Trovaprezzi.it, in 7 giorni 645mila ricerche online integratori e prodotti salute

Roma, 20 mar. (Labitalia) - Integratori e coadiuvanti, prodotti salute e abbigliamento da lavoro: oltre 645 mila ricerche complessive a livello nazionale. Le 3 categorie più ricercate su Trovaprezzi.it tra l’8 e il 15 marzo 2020. Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online per prodotti di ogni categoria merceologica e leader in Italia, ha analizzato l’andamento e le tendenze delle ricerche sul web in quella settimana rispetto allo stesso periodo del 2019, mostrando come la pandemia abbia cambiato sensibilmente anche le abitudini e le esigenze di acquisto degli italiani.

Da Nord a Sud si moltiplicano gli appelli, scanditi su tv, web e social, al suono di #iorestoacasa e in pochi giorni aumentano anche le ricerche sul web. Così, in una sola settimana, con oltre 645 mila ricerche complessive a livello nazionale, integratori e coadiuvanti (oltre 222mila ricerche), prodotti salute (oltre 212mila) e abbigliamento da lavoro (oltre 211mila) svettano nella classifica di Trovaprezzi.it. Soltanto un anno fa, nella stessa settimana, i prodotti salute si posizionavano al 16° posto, con appena 45mila e 500 ricerche.

Dall’analisi delle top 20 categorie emerge il quadro dell’Italia attuale: crescono le ricerche in notebook e stampanti, per tutti coloro che hanno la possibilità di lavorare in smart working così da crearsi un mini-ufficio casalingo, ma anche in elettroutensili per chi invece utilizza il periodo di quarantena per sistemare in autonomia la propria casa. Si nota anche che gli italiani si preoccupano per i propri animali da compagnia: la categoria alimenti per cani e gatti in questi giorni fa il suo ingresso in classifica, posizionandosi all’undicesimo posto.

Analizzando la tipologia di prodotti ricercati online, anche nel Centro-Sud e nelle Isole (Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia) l’emergenza sembra avvertirsi in questa prima settimana di misure restrittive, ma con un peso minore. Nel Lazio ad esempio, si cercano ancora cellulari e smartphone, al terzo posto in classifica, con oltre 27mila ricerche (pari a circa il 7% delle ricerche complessive), ma anche notebook (oltre 14mila ricerche), televisori (oltre 13mila) ed elettroutensili (oltre 9mila).

Nelle isole, anche se vengono registrate migliaia di ricerche in prodotti salute e abbigliamento da lavoro, 4mila in Sardegna e oltre 19mila in Sicilia, si nota un certo interesse anche per elettroutensili, notebook, televisori, sneakers, borse, console e giochi.

“In questi giorni – commenta Trovaprezzi.it - in cui la routine di ognuno di noi è inevitabilmente cambiata, dunque si ricercano sul web non solo cellulari, televisori ed elettrodomestici, ma anche beni di prima necessità per organizzare al meglio la propria vita”.